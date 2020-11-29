هونج كونج تعلق الدراسة في المدارس مع تزايد إصابات كورونا

تعتزم هونج كونج تعليق الحضور إلى المدارس في جميع المراحل من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية في المدينة، وذلك في ظل ارتفاع عدد حالات العدوى المحلية بفيروس كورونا.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الحكومة القول، اليوم الأحد، إن التعليق سيبدأ من الأربعاء القادم، وستظل المدارس مغلقة حتى بداية عطلات أعياد الميلاد، ما يعني أن الطلاب لن يعودوا إلى مقاعد الدراسة قبل عام 2021.



وأعلنت المدينة اليوم تسجيل 115 إصابة جديدة بكورونا، ستة منها فقط قادمة من الخارج.



وأعلن وزير العمل والرفاهية لو تشي كوونج، أنه سيتم إخضاع موظفي دور الرعاية لاختبارات فيروس كورونا، مضيفا أن من يرفضون الخضوع للاختبارات سيواجهون غرامات وقد يتم منعهم من العمل.