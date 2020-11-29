 مندوب فلسطين الأممي: العالم لن يتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مندوب فلسطين الأممي: العالم لن يتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني

رام الله - أ ش أ:
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 1:05 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 1:05 م

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الأحد: "إن صمود القيادة والشعب الفلسطيني في مواجهة إجراءات وسياسات الاحتلال هو أحد أبرز العناوين لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، للالتفاف حوله، والتأكيد على أنه بالرغم من كل الإجراءات ضده، إلا أن العالم لن يتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني".

وأعرب منصور -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- عن أمله مع تغير الظروف الدولية، أن يتم تغيير المسار السلبي في العالم باتجاه يفتح الآفاق لعمل سياسي مجدٍ يتسم بالعمل الجماعي، سواء عبر مؤسسات الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، أو المؤسسات المنبثقة عنها، كالرباعية الدولية، للتمكن من الانتقال من التأكيد على المبادئ العامة، إلى تنفيذ الإجماع الدولي بشأن القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

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