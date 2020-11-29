 اتحادات ألمانية تدعو لإشراك ذوي الإعاقات بشكل أكبر في اتخاذ قرارات مواجهة وباء كورونا - بوابة الشروق
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اتحادات ألمانية تدعو لإشراك ذوي الإعاقات بشكل أكبر في اتخاذ قرارات مواجهة وباء كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 2:30 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 2:30 م
دعت عدة اتحادات ومنظمات ألمانية لمراعاة مطالب ذوي الإعاقات بشكل أقوى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وجاءت هذه الدعوة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الموافق الخميس القادم الثالث من ديسمبر.

وقالت وزيرة الصحة السابقة أولا شميت التي تشغل حاليا منصب رئيسة منظمة "لبنسهيلفه" "المساعدة على الحياة" إنه يجب أن يشارك هؤلاء الأشخاص بأنفسهم عندما يتم التشاور بشأن إجراءات مكافحة كورونا والبت فيها، فيما يتعلق مثلا بأشكال المعيشة الجماعية.

وأكدت شميت المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا: "يجب مراعاتهم دائما أيضا في المشورة السياسية".

كما أعربت رابطة مساعدة ذوي الإعاقة والطب النفسي عن استيائها من أنه لم يتم مراعاة المؤسسات المعنية بمساعدة المعاقين والطب النفسي أو الأشخاص الذين يعانون من إعاقات أو أمراض نفسية بشكل كاف في مشروعات القوانين ذات الصلة.

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