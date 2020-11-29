بابا الفاتيكان يدعو إلى اليقظة قبيل موسم الكريسماس

ناشد البابا فرنسيس المصلين لكي يكونوا يقظين أثناء قداس يوم الأحد الأول من زمن المجيء، وهو الذي يحل قبيل أعياد الميلاد "الكريسماس".

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية في خطاب له أمام أكثر من 100 مصلِ، إنه "من المهم أن تظلوا يقظين، لأن الانغماس في آلاف الأمور وعدم مراعاة الرب، يعد من الأخطاء الكبرى في الحياة".

وأوضح أن هناك خطرا حقيقيا جدا "من أن ننساق وراء مصالحنا الخاصة، وأن يتشتت انتباهنا بالكثير من الأمور التي لا جدوى منها، حيث إننا نجازف بالابتعاد عما هو أساسي".

وحذر من أن الليل ينزل على قلوب البشر، ما يؤدي إلى دفعهم للشكوى من كل شيء ومن كل شخص، ليشعروا بأنهم ضحايا، ومن ثم يشعرون بالاكتئاب.

وكان البابا فرنسيس و11 كاردينالا جديدا، التقوا في الليلة السابقة مع البابا بنديكت السادس عشر في دير "ماتير اكليسي" الذي يقع داخل أسوار الفاتيكان.

وأشار الفاتيكان إلى أن الاجتماع عقد في جو اتسم بالدفء.