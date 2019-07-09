 الجيش الليبي: وجهنا ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الليبي: وجهنا ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية

أ ش أ
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 9:48 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 9:48 م

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي التابع للجيش الليبي العميد خالد المحجوب،إن الجيش الوطني الليبي وجّه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية الموجودة بصحراء منطقة الجنوب رغم اتساع الرقعة الصحراوية وصعوبة السيطرة عليها.

وأوضح العميد المحجوب، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية، اليوم أن هناك شخصا يدعى “حسن الوشي” هو من يقوم بدور الداعم اللوجستي لتنظيم القاعدة في تلك المنطقة بجنوب الصحراء.

وأشار العميد خالد المحجوب إلى أنه أُلقي القبض على تلك المجموعات القتالية التابعة للتنظيم الإرهابي، ونُقلوا بطائرة عسكرية إلى مدينة بنغازي لإحالتهم إلى الجهات المعنية للتحقيق معهم.


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