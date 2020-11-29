مورينيو يعلق على خروج توتنهام بنقطة من ملعب تشيلسي

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، أن فريقه جاء إلى ستامفورد بريدج من أجل الفوز على تشيلسي، وذلك عقب تعادل السبيرز والبلوز سلبيا مساء اليوم الأحد بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:"جئنا إلى هنا لتحقيق الفوز وخرجنا بنقطة وهذا إيجابي، لكن أردنا الفوز وليس لدينا ما نحتفل به وأعتقد أن الأداء كان جيدا".

وأضاف:"سعيد جدا بهذة الشخصية (شخصية فريقه) التي أمتلكنها أمام تشيلسي".

أما عن فرصة لوسيلسو فقال:"كانت فرصة كبيرة ولم يكن القرار جيدا لكن هذه هي كرة القدم، هي مباراة كبيرة والفريقين الكبيرين".

ورفع توتنهام رصيده إلى 21 نقطة، ليقفز إلى الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه ليفربول، المتساوي معه في نفس الرصيد. في المقابل، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 19 نقطة في المركز الثالث.