وزيرة العدل الألمانية: مدفوعات التعويضات ضرورية حتى يتم إلغاء قواعد مكافحة كورونا

صرحت وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت بأنها تعتبر مدفوعات التعويضات الحكومية للأوساط الاقتصادية قانونية وعادلة إلى أنه يتم إلغاء القواعد الصارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت لامبرشت لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إننا جميعا نتوقع أن يكون لدينا لقاح في أقرب وقت ممكن. ولكن طالما لازلنا نعايش قيودا كبيرة، سيكون هناك ضرورة من وجهة نظري أيضا للمساعدات... يسهم ذلك في تخفيف صعوبة الإجراءات ويساعد أيضا في تناسبية الإجراءات".

وأقرت الوزيرة الاتحادية بأن الإمكانات المالية للحكومة تعد محدودة، وقالت: "مكافحة الوباء تعد مهمة وطنية يجب تنفيذها بشكل مشترك من قبل الحكومة والولايات"