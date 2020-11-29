ألمانيا: توقعات بارتفاع إيرادات تجارة عيد الميلاد إلى 104 مليارات

أشارت توقعات قطاع التجارة في ألمانيا إلى أن إيرادات القطاع في موسم عيد الميلاد لهذا العام ستحقق ارتفاعًا مقارنة بإيرادات العام الماضي.



وتوقع اتحاد شركات التجارة في ألمانيا "إتش دي إي" أن ترتفع الإيرادات في نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل، بنسبة 1.2% لتصل إلى 104 مليارات يورو.



ومع ذلك فإن أكثر من نصف الشركات تتوقع تراجع عدد العملاء والإيرادات في الشهر المقبل بسبب تمديد الإغلاق الجزئي.



وقال شتيفان جنت، الرئيس التنفيذي للرابطة، اليوم الأحد، إن الناس يشترون أيضًا في أزمة كورونا الكثير من هدايا عيد الميلاد، لكنهم يكثرون من الشراء عبر الإنترنت أكثر من المعتاد، مضيفًا أن من المتوقع أن ترتفع إيرادات التجارة عبر الإنترنت بمقدار الثلث.



ويساور العديد من المحلات التجارية في قلب المدن الألمانية، القلق على مستقبلها بسبب تداعيات أزمة كورونا، وقال جنت إن النظرة المستقبلية لتجارة عيد الميلاد في عام كورونا هذا، سيئة على نحو مزعج ولا سيما للعديد من المحلات التجارية في قلب المدن وبالأخص محلات الموضة.



وأسفرت نتائج استطلاع أجرته الرابطة أن 45% من المحلات التجارية الموجودة في قلب المدن ترى أن وجودها التجاري مهدد بسبب جائحة كورونا والتدابير المضادة لها، واتسمت نظرة 62% من هذه المحلات بالتشاؤم حيال سير بقية موسم عيد الميلاد هذا العام.



يذكر أنه جرت العادة أن تُحَصِّل المحلات التجارية الجزء الأكبر من إيراداتها في نوفمبر وديسمبر من كل عام، وقال جنت إنه إذا لم تتحقق هذه الإيرادات فإن العديد من المحلات ستصبح في مأزق.



وتطالب الرابطة بإنشاء صندوق لقلب المدن لتعزيز مراكز المدن كما تطالب بصندوق للتحول الرقمي حتى تتمكن الشركات المتوسطة، التي وقعت في أزمة بدون خطأ منها أن تستثمر في مستقبلها.