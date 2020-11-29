تحالف شباب ميركل المسيحي يحذر من ائتلاف يجمع الخضر والاشتراكيين واليسار

حذر تيلمان كوبان، زعيم شباب تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المسيحي من احتمال تشكيل ائتلاف حاكم على المستوى الاتحادي يجمع حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار.



وخلال المؤتمر الاتحادي لشباب التحالف المنعقد رقميا، قال كوبان اليوم الأحد: "آسف لكن الأحمر (لون كل من الحزب الاشتراكي واليسار) مع الأحمر مع الأخضر(لون حزب الخضر) تركيبة سيئة للغاية، وسيخجل نادي شالكه من أن يرسل فريقه بهذا الزي إلى الملعب".



واتهم كوبان الخضر بأن "لديهم علاقة مضطربة مع دولة القانون والعلم"، وطالبهم بأن "يتوقفوا عن لعب دور المصلح الأخلاقي للعالم".



ورأى كوبان أن على التحالف المسيحي بالرغم من نتائج الاستطلاعات الحالية (التي تظهر تقدم شعبيته) ألا يركن إلى اطمئنان زائف حتى مع تقدمه في هذه الاستطلاعات على الخضر والاشتراكيين بشكل ملحوظ.



وقال كوبان محذرا من أنه إذا تقدم الخضر والاشتراكيون بصوت وحيد فقط في البرلمان في السادس والعشرين من سبتمبر المقبل، فإنهم سيتدخلون ويحققون حلمهم الخاص بديزني لاند اليسار".