إيران تسجل 389 وفاة و12950 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 389 حالة وفاة و12950 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن حصيلة الإصابات الجديدة هي الأدنى التي يتم تسجيلها في يوم واحد في إيران منذ 31 أكتوبر الماضي.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 948 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 47 ألفا و874 حالة.

وأشارت إلى أن 5859 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 658 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

وبدأت الحكومة الإيرانية مطلع الأسبوع الماضي فرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.