 بعد أزمة شيكابالا.. عضو بالشيوخ: عقوبة التنمر 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه - بوابة الشروق
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بعد أزمة شيكابالا.. عضو بالشيوخ: عقوبة التنمر 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه

أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 8:22 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 8:25 م

قال طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، معلقًا على واقعة التنمر في حق محمود شيكابالا، لاعب نادي الزمالك لكرة القدم، إنها ظاهرة «خبيثة ودنيئة».

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هذه الظاهرة لم يكن لها أي مدلول في المجتمع المصري قديمًا، نتيجة التقارب والود بين الشعب المصري.

وأوضح أن هذه الظاهرة «نوع من أنواع كشف المستور»، مضيفًا أن عقوبة كل صور التنمر، حسب المادة 309 مكرر باسم قانون العقوبات في نهاية 2020، موحدة إلا حال وجود ظروف مشددة فإن العقوبة تصل إلى الضعف.

وذكر أن عقوبة التنمر في كل أشكاله المعروفة تصل إلى الحبس مدة ستة أشهر مع غرامة 10 آلاف جنيه أو أيمهما، مشيرًا إلى مضاعفة العقوبة لتصل إلى الحبس مدة سنة حال اشتداد الظروف أو وجود أكثر من متنمر أو كان الفعل من أصول المجني عليه.

وتوالت الصدمات بين اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا وجماهير النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، حتى وصلت إلى نشر فيديو «حمل كلب أسود» للتنمر والإساءة للاعب.

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