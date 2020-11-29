 القبض على متظاهرين في بيلاروس في ظل استمرار المظاهرات المناهضة للرئيس - بوابة الشروق
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القبض على متظاهرين في بيلاروس في ظل استمرار المظاهرات المناهضة للرئيس

د ب أ
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 4:47 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 4:47 م

انضم الآلاف للمظاهرات المتجددة في بيلاروس، اليوم الأحد، ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

واحتشد المتظاهرون في العاصمة مينسك في المناطق السكنية، وبعد ذلك انضموا لمسيرات احتجاجية أكبر، وارتدى الكثير منهم الأعلام البيضاء والحمراء التاريخية.

ونشرت هيئة فياسنا الحقوقية قائمة أولية تضم أسماء 20 شخصا جرى احتجازهم، وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على تطبيق تلجرام للرسائل أفرادا من قوات الأمن يرتدون أقنعة وجه يقتادون متظاهرين إلى حافلات صغيرة.

وأفادت تقارير إعلامية أن القوات تعقبت المتظاهرين إلى باحات المناطق السكنية، واستخدمت الغاز المسيل للدموع.

وتم تنظيم احتجاجات مماثلة مطالبة باستقالة لوكاشينكو في مدن أخرى.

ومثلما يحدث خلال مظاهرات يوم الأحد، شوهد المئات من رجال وزارة الداخلية الذين لا يرتدون الزي الرسمي يقومون بدوريات في مينسك.

وأظهرت مقاطع الفيديو سيارات نقل السجناء ومدافع المياه ومعدات ثقيلة أخرى في شوارع العاصمة، كما طوقت قوات الأمن مناطق كبيرة من المدينة بحواجز معدنية.

وتم إغلاق ست محطات مترو في مينسك، كما توقفت خدمة الإنترنت في محاولة لمنع المتظاهرين من التجمع، وتردد أن الكهرباء انقطعت في بعض المناطق.

وتشهد بيلاروس أزمة سياسية محلية خطيرة منذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت في التاسع من أغسطس الماضي، وقد أعلن فوز لوكاشينكو -66 عاما- في الانتخابات بنسبة 1ر80%.

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