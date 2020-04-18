السنغال تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأحد، تسجيل 48 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة السنغالية اليوم، أن إجمالي الإصابات في السنغال بلغ 16075، تعافى منهم 15597، فيما توفي 333 شخصا.