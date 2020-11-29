توفير معقمات ومطهرات وكمامات بأسعار مخفضة بكفر الشيخ

تشهد مدن محافظة كفر الشيخ طرح معقمات ومطهرات وكمامات بأسعار مخفضة للجمهور، تيسراً على المواطنين في الحصول على المطهرات والكمامات بأسعار أقل من المطروح في الأسواق.



يأتي ذلك في إطار التعاون الوثيق بين قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة كفر الشيخ، وحرصًا منهم على توفير مستلزمات المطهرات والكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة أبناء المحافظة، قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تخصيص أماكن لسيارات القوات المسلحة طبقًا للجدول المطروح.



ووفرت القيادة المنطقة الشمالية العسكرية، سيارات متنقلة لطرح عدد من المطهرات والكمامات والكحول وشاور، ومجموعة من الصابون، وكلور، وصابون سائل، بأسعار مخفضة للجمهورية، يتم طرحها بمدن المحافظة ابتداءً من بعد غد الثلاثاء.



وستتواجد عربات المطهرات لبيع المعقمات والكمامات يوم الثلاثاء المقبل، الأول من شهر ديسمبر 2020م أمام مجالس مدن كفر الشيخ، وبيلا ودسوق، ويوم الأربعاء المقبل، الموافق 2 من ديسمبر 2020م أمام مجالس مدن الحامول والرياض وبمركز سيدي سالم أمام المسجد الكبير، ويوم الخميس المقبل، الموافق 3 ديسمبر 2020م أمام مجالس مدن قلين وفوة ومطوبس.



وأسعار المعقمات والكمامات كتالي: 50 كمامة درجة أولى مكيسة بـ65 جنيهًا، وجيل كحول 70% لتر بـ55 جنيهًا، وكحول 70% لتر بـ50 جنيهًا، وجيل كحول 70% نصف لتر بـ30 جنيهًا، وكحول 70% نصف لتر بـ25 جنيهًا، وكحول 70% 150 مللي بـ10 جنيهات، وشاور 4 لتر 45 جنيهًا، وشاور لتر ونصف 18 جنيهًا، ومجموعة صابون 4 بـ13 جنيهًا، وكلور لتر بـ5 جنيهات، وصابون سائل 750 مللي بـ5 جنيهات.