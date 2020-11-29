 إسرائيل: إدانة أوروبا لاغتيال زادة نفاق وأي شخص يشارك في تطوير سلاح نووي هو هدف للقتل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل: إدانة أوروبا لاغتيال زادة نفاق وأي شخص يشارك في تطوير سلاح نووي هو هدف للقتل

فخري زاده - ارشيفية
فخري زاده - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 5:05 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 5:05 م
قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، إن إدانة أوروبا لاغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة "مجرد نفاق".

وقال كوهين، العضو في حزب الليكود الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "بدلاً من اتخاذ موقف واضح بشأن العقوبات اللازمة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، نراهم (الاتحاد الأوروبي) يدفنون رؤوسهم في الرمال مرة أخرى".

وزعم كوهين، أنه "ليس لديه فكرة" عمن يقف وراء عملية الاغتيال لكنه قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "إيران تدعو صراحة إلى تدمير إسرائيل، ومن ثم، من وجهة نظرنا، أي شخص يشارك بنشاط في محاولة تطوير سلاح نووي هو هدف للقتل".

وأضاف أن إيران لم تتخل مطلقا عن خطتها وجهودها للحصول على القنبلة الذرية.

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