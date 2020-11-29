 رئيسة حزب ميركل: سيكون هناك معركة انتخابية صعبة في العام القادم - بوابة الشروق
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رئيسة حزب ميركل: سيكون هناك معركة انتخابية صعبة في العام القادم

د ب أ
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 3:55 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 3:55 م

أكدت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه سيكون هناك معركة انتخابية صعبة بالنسبة للاتحاد المسيحي في العام القادم.

وقالت أنيجرت كرامب-كارنباور، في كلمة لها بمؤتمر شباب الاتحاد المسيحي المنعقد رقميا، اليوم الأحد: "ستكون حملة انتخابية صعبة"، موضحة أن الأمر يتعلق باتخاذ قرار يركز بشكل أساسي للغاية على الاتجاه الذي سيتم السير فيه.

وأضافت أن الاتحاد المسيحي لن يتجاوز المعركة الانتخابية إلا "إذا بقينا كما نحن: أي حزب شعبي حقيقي وقوي".

وأكدت أن الاتحاد المسيحي يجب أن "يصير قويا قدر الإمكان" في العام القادم.

جدير بالذكر أنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر من العام القادم.

ويتكون الاتحاد المسيحي من حزب ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، ويشكل الاتحاد مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

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