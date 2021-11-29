الرئيس اليمني: الطريق لاستعادة الدولة يكمن في وحدة اليمنيين

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، إن كل عام يمر يثبت لكل اليمنيين أن الطريق إلى استعادة دولتهم يكمن بوحدتهم ويطول بتفرقهم.

وأضاف في خطاباً له بمناسبة العيد الـ 54 ليوم الاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني الموافق 30 تشرين ثان/نوفمبر: "أدعو كل يمني في الداخل والخارج للوقوف ضد كل من يحاول تغذية الاختلاف وتحويله إلى خلاف باسم الحزبية أو المناطقية أو كل الولاءات الضيقة".

ولفت الرئيس اليمني إلى أن "ميليشيا الحوثي اختارت الحرب الكاملة على الوطن، ورفضت بصلف وتعنت كل مبادرات السلام، واختارت طريق العمالة والارتهان لدولة مارقة تعتقد أن الحرب والتخريب والعنف طريقها نحو النفوذ والهيمنة، وجعلت من نفسها أدوات إيرانية لتعبث في بلدنا وتهاجم جيراننا وتقوض مؤسساتنا وتنهك اقتصادنا وتنتهك حقوق مواطنينا".

وأضاف هادي: "بالرغم من أننا استجبنا لكل مبادرات السلام وتفاعلنا بكل صدق مع كل جهود للسلام إلا أننا نجد أنفسنا أمام عدو لم يعد يرى في السلام إلا وسيلته للحرب ولفرض الأمر الواقع، وللأسف الشديد وجدنا المجتمع الدولي يقف بلا حيلة أمام هذا الصلف".

وأكد هادي على مواصلة النضال حتى "استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب واخضاع هذه الميليشيات للسلام والإجماع الوطني حتى تتوقف عن صلفها السياسي وتستفيق من أوهام الهيمنة السياسية والتفوق العرقي والسلالي وتغادر مربع العمالة ولتعرف أن الشعب اليمني لن يقبل التجربة الإيرانية مهما كلف الثمن".

ويخوض الجيش اليمني، مدعوما بالتحالف العربي بقيادة السعودية، قتالا ضد الحوثيين لاستعادة المدن التي استولوا بقوة السلاح منذ شهر سبتمبر عام 2014.