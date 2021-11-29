عالم فيروسات من جنوب إفريقيا يتوقع حدوث زيادة حادة في إصابات كورونا هذا الأسبوع

من الممكن أن يتم تسجيل 10 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا بحلول نهاية الأسبوع، بحسب ما قاله عالم الفيروسات، سالم عبد الكريم، الذي يعمل هناك.

ومع ذلك، قال عبد الكريم اليوم الاثنين إنه ليس هناك سبب للذعر، حتى رغم إنه قال إنه يتوقع ارتفاع أعداد حالات الاصابة خلال شهر ديسمبر، مما سيزيد من ضغط المرضى على المستشفيات.

وأضاف إن الاكتشاف الأخير لمتحور "أوميكرون" الجديد - الذي تم الإعلان عنه في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، ولكن الذي يبدو أنه انتشر في مجموعة مختلفة من الدول - لم يكن يمثل مفاجأة كبيرة.

وقال "كنا نتوقع ذلك".

وأشار عالم الفيروسات إلى أن التعرف على سلالة "أوميكرون" هو أمر سهل نسبيا، وأنه لا يوجد حتى الآن سبب لتغيير بروتوكولات العلاج الحالية.

وقال إنه حتى لو لم يكن معروفا بعد مدى الحماية التي توفرها اللقاحات الحالية، فإنه من الضروري أن تستمر في توفير مستوى عال من الحماية.

وأشار إلى أن اكتشاف المتحور الجديد في جنوب إفريقيا أولا لم يكن حجة للمبالغة في ردود الفعل، مثل قرار إغلاق الحدود.