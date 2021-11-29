حكومة تشاد تصدر عفوا عاما عن 300 متمرد لإجراء حوار لتحقيق المصالحة

أصدرت حكومة تشاد عفوا عاما عن العديد من أفراد الجماعات المسلحة المتمردة الذين أدينوا بالتشدد أو انتهاك سلامة البلاد.

وقال وزير الاتصالات عبد الرحمن كلام الله اليوم الاثنين إن العفو يشمل نحو 300 متمرد كانوا سجناء أو في المنفى.

وقال كلام الله إن القرار التشريعي، الذي يستهدف تحقيق "المصالحة الوطنية" سيخضع للدراسة للموافقة عليه من جانب المجلس الانتقالي الوطني في الأيام المقبلة.

وكان المجلس الانتقالي الوطني، الذي يتألف من كبار قادة الجيش التشادي، قد تولى السلطة بعد مقتل الرئيس ادريس ديبي أثناء قتال المتمردين في نيسان/ أبريل الماضي، وفقا للمسؤولين في نجامينا.

وتم تعيين محمد نجل ديبي رئيسا للمجلس الانتقالي الوطني، وهو بذلك يتولى منصب الرئيس الفعلي للدولة الغنية بالنفط ولكن الفقيرة بوسط أفريقيا. وقد تعهد ديبي الابن بإجراء "حوار وطني شامل" لتوحيد البلاد.

وكان العفو العام أحد الشروط التي وضعتها الجماعات المتمردة من أجل الموافقة على الحوار.

وبالنسبة لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وأوروبا، تعد تشاد شريكا مهما عسكريا في منطقة الساحل، المهددة من جانب العديد من الجماعات المسلحة.