هولندا: اعتقال زوجين كانا يحاولان الفرار من الحجر الصحي إلى إسبانيا

قالت الشرطة الهولندية، أمس الأحد، إنها ألقت القبض على زوجين غادرا فندقا خضعا فيه للحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا، وكانا يحاولان الفرار إلى إسبانيا.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أنه تم إلقاء القبض عليهما "في طائرة كانت على وشك المغادرة"، وتم تسليمهما إلى السلطات الصحية، وفقا لوكالة رويترز.

ولم يكن من الواضح ما إذا كانت نتائج الاختبارات إيجابية بالنسبة لمتغير فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

بدورها، ذكرت صحيفة "هيت بارول" الهولندية، أن الزوجين، رجل إسباني وامرأة برتغالية، كانا يحاولان السفر إلى إسبانيا.

يشار إلى وضع العشرات من الركاب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، بعد وصولهم على رحلتين من جنوب إفريقيا، الجمعة الماضية، في الحجر الصحي في فندق بالقرب من مطار شيفول بأمستردام.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس"، إلى وضع 61 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، في العزل، بعد وصولهم في آخر رحلتين إلى مطار سخيبول بأمستردام، قبل فرض حظر على الطيران، للتحقق ما إذا كانوا مصابين بالمتحور الجديد.

ولفت المعهد الوطني للصحة العامة، في بيان ، إلى التأكد من إصابة 13 شخصا حتى الآن، مؤكدا أن الفحص الكامل لجميع العينات لم ينته، وأنه يمكن العثور على المزيد من الحالات المصابه بأوميكرون في باقي العينات.