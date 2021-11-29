الرئيس اللبناني يغادر إلى قطر لبحث تعزيز العلاقات

غادر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بيروت صباح اليوم الاثنين، متوجها إلى قطر، تلبية لدعوة من أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في افتتاح فعاليات كأس العرب لكرة القدم - فيفا 2021، ولبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

ويرافق عون وفد رسمي يضم وزير الطاقة والمياه وليد فياض، والوزير السابق بيار رفول، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وستنضم إلى الوفد في الدوحة السفيرة في العاصمة القطرية السيدة فرح بري.

وسيبحث عون مع الأمير الشيخ تميم "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقبن وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى العمل على تفعيل اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – القطرية"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

أما الوزير فياض فسيبحث "شؤونا متعلقة بالطاقة مع المسؤولين القطريين، وإمكانية الاستفادة من خبراتهم في مجال التنقيب واستخراج الغاز والنفط".