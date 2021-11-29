رئيس لبنان وفلسطين يبحثان في قطر الاعتداءات الإسرائيلية

استقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في مقر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الإثنين، نظيره الفلسطيني محمود عباس، حيث تناولا التطورات الأخيرة في فلسطين في ضوء الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية من اعتداءات إسرائيلية متواصلة، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية على موقعها الرسمي.

كما بحث الزعيمان أيضاً العلاقات اللبنانية- الفلسطينية، إذ أعرب الرئيس عباس عن تقديره العالي للتضحيات التي يقدمها الشعب اللبناني في سبيل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ 73 سنة، قائلاً إن الفلسطينيين لن ينسوا مواقف لبنان، ولاسيما موقف الرئيس عون في الأمم المتحدة وفي القمم العربية، حيث لم تغب القضية الفلسطينية عن كلماته في كل المناسبات.

وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن تجد القضية الفلسطينية طريقها إلى حل قريب بعد سنوات من الوعود، فيتحقق ذاك الحل العادل والشامل والدائم الذي يحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن لبنان تستضيف 592,711 فلسطينيا داخل وخارج المخيمات الفلسطينية البالغ عددها 12مخيما، بحسب سجلات مديرية اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية.



