لبنان تسجل 7 وفيات و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم الإثنين إلى 668 ألفا و 605 بعد تسجيل 518 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8716 بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 508 من بين المقيمين و10 من بين الوافدين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 668 ألفا و 605 منذ 21 شباط/ فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 8716 منذ 21 شباط/ فبراير من العام الماضي.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام 2021.