 إيرباص تعلن إصلاح مشكلات طلاء طائراتها إيه 350 لرأب الصدع مع الخطوط القطرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيرباص تعلن إصلاح مشكلات طلاء طائراتها إيه 350 لرأب الصدع مع الخطوط القطرية

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 9:48 م | آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 9:48 م

حددت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص  الإصلاحات المحتملة لمشاكل طلاء وسطح طائراتها طراز إيه 350  ذي البدن الواسع  التي أدت إلى نشوب خلاف مع عميلها الرئيسي الخطوط الجوية القطرية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن المتحدث باسم إيرباص ستيفان شيفراث اليوم الاثنين، إن أحد الخيارات قيد النظر هو تغيير نوع رقائق النحاس المستخدمة لطبقة الحماية من الصواعق الموجودة بين الطلاء وهيكل ألياف الكربون المكون لجسم الطائرة طراز إيه 350.

وأضاف شيفراث اليوم الاثنين، إن استخدام رقائق النحاس المثقبة بدلا من رقائق النحاس الممتدة الحالية هو أحد الاحتمالات، حيث تعمل إيرباص حاليا مع وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران بشأن إيجاد حلول لتلك المشكلة.

وقال شيفراث إن :"بعض أبعاد هذا الموضوع لا تزال قيد التحقيق "، مضيفاً :" كما أننا نعالج الأسباب الجذرية كجزء من التحسين المستمر لذلك سوف نقوم نطرح الحلول ونمضي قدماً".

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