عصابة مسلحة تطلق سراح 250 سجينا من سجن نيجيري وتترك خلفها 11 قتيلا

أعلنت مصلحة السجون النيجيرية اليوم الاثنين، أن مجموعة من الرجال المدججين بالسلاح اقتحموا سجنا في نيجيريا في بلدة جوس بولاية بلاتو لتحرير أكثر من 250 سجينا.

وأضافت أن هذا العمل الجريء أسفر عن مقتل تسعة سجناء وحارس وأحد المهاجمين.

يشار إلى أن الهجمات المسلحة على السجون أمر شائع في نيجيريا وفي أماكن أخرى في غرب ووسط أفريقيا. وفي كثير من الأحيان، تحاول الجماعات الإرهابية أو الميليشيات أو العصابات الإجرامية تحرير أفرادها من الأسر.

وقبل نحو أسبوع ، أطلق مسلحان سراح مئات السجناء من سجن في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية.