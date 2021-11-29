الرقابة التموينية تضبط 8 أطنان أعلاف مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق في الشرقية

شنت حملة مكبرة من الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية؛ للتفتيش على الأنشطة التجارية وضبط المخالفات الموجودة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر جنح ضد أنشطة تجارية متنوعة، فيما جرى التحفظ على 8 أطنان و350 كيلو جرامًا خامات أعلاف مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.



كما جرى التحفظ على بعض السلع الغذائية مجهولة المصدر بالمحلات العامة، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.