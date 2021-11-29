 تقرير: ممرضو الدنمارك يخططون لإضراب قصير احتجاجا على الأجور - بوابة الشروق
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تقرير: ممرضو الدنمارك يخططون لإضراب قصير احتجاجا على الأجور

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 9:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 9:42 ص

يعتزم الممرضون والممرضات في الدنمارك التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة اليوم الاثنين احتجاجا على ظروف العمل والأجور، حسبما أفادت صحيفة جيلاندس بوستن نقلا عن لوكا بريستيد الذي ينظم الإضراب.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الإضراب العمالي يأتي في أعقاب قرار نادر اتخذته الحكومة بالتدخل في إضراب للممرضين في وقت سابق من هذا العام، بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.

ويعد هذا الإضراب هو الأطول في الدنمارك منذ 50 عاما. وقال مجلس الممرضين الدنماركي إن الأعضاء، ومعظمهم من النساء، يتلقون أجورا منخفضة منذ سنوات.


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