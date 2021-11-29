تونس: الرئيس قيس سعيد يعفي مدير شركة توزيع البترول من مهامه

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين أمرا بإعفاء المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول المملوكة للدولة في أحدث قرار من سلسلة الإقالات بأجهزة الدولة والشركات الوطنية.



وأصدر سعيد أمرا آخر يقضي بتعيين خالد تبين مديرا عاما للشركة بدلا من نبيل صميدة المقال.



ولم توضح الرئاسة التونسية في بيانها المقتضب أسباب الاقالة.



وأصدر سعيد العشرات من قرارات الإقالة في أجهزة الدولة والبعثات الدبلوماسية والولايات.



وتعهد الرئيس التونسي منذ إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور، بأن تكون مكافحة الفساد أولوية في عمل الحكومة الوليدة التي تقودها نجلاء بودن.



لكن أحزاب معارضة لخطط الرئيس انتقدت التعيينات الجديدة واتهمت الرئاسة بانتقاء موالين للرئيس سعيد في المناصب الجديدة.