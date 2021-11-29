خطط استخدام ساحات تجمع نورنبرج مسرحا للأوبرا تتعرض لانتقادات في ألمانيا

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أثارت خطط نقل دار الأوبرا التاريخية في نورنبرج بشكل مؤقت إما إلى ساحة تجمع الحزب النازي السابق أو قاعة الكونجرس النازي التي لم تكتمل على الإطلاق، انتقادات حادة.

وتستدعي الحاجة إلى توفير مكان للأوبرا حيث إن الأوبرا الحالية تتطلب تجديدات كبيرة على مدار سنوات عدة.

وتنتهي رخصة تشغيل الأوبرا في عام 2025، ولن يتم تجديدها إلى حين اكتمال أعمال التحديث.

وتقول الجمعية التاريخية "هيستوري فور أول"، التي تنظم رحلات إرشادية لساحات تجمع الحزب النازي، إن الخطوة تعرض عملية التعليم بشأن أيديولوجية النازي ودعايته للخطر.

وكتبت الجمعية في خطاب مفتوح اليوم الأحد إن القدرة على اطلاع الزائرين على الواجهات الأصلية للهياكل النازية، هي وسيلة لإظهار جنون العظمة الفاشي، وكذلك فشلها النهائي.