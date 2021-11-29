إسبانيا تعلن عن أول حالة إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

أكدت إسبانيا اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا اليوم الاثنين.



وقال مختبر علم الأحياء المجهرية في مستشفى جريجوريو مارانون في مدريد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الشخص الذي يحمل الفيروس سافر جوا إلى البلاد قادما من جنوب أفريقيا، مضيفا أن المريض بخير حتى الآن.



يشار إلى أن معدل التطعيم في إسبانيا مرتفع نسبيا - نحو 80 % - مما يعني أنها تعرضت لموجة رابعة من الإصابات بالفيروس الفتاك أقل شدة من البلدان الأوروبية الأخرى.



ومع ذلك، فإن أعداد الحالات آخذة في الارتفاع هناك. ويبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام 100 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الاثنين في بيان فرض حجر صحي لمدة 10 أيام على القادمين على متن رحلات جوية قادمة من جنوب أفريقيا وست دول أخرى .



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا القرار سوف يؤثر على القادمين من بوتسوانا و إسواتيني وليسوتو وموزمبيق ونامبيا وزيمبابوي، وذلك بعد ظهور متحور أوميكرون.



وأضافت الوزارة أنه سوف يتم تطبيق القيود لمدة 14 يوما مبدئيا، وربما يتم تمديد العمل بها.