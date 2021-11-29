استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بجميع مناطق الأقصر

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أعلنت الرعاية الصحية بالأقصر، استمرار فعاليات مبادرة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بجميع مناطق المحافظة، بهدف الوصول إلى نسبة تطعيم 100% من مواطنيها.

وتم توفير اللقاح داخل 49 وحدة ومركز طب أسرة و5 مستشفيات تابعين لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بالإضافة إلى مجموعات من الفرق المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة.

ودعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، المواطنين بسرعة التوجه إلى أقرب منشآة صحية لتلقي اللقاح، وحماية أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم من عدوى انتشار فيروس كورونا، مع وجود فرق خاصة لتسجيل الحالات بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح.