عشرات اللاجئين يصلون الاتحاد الأوروبي بعد السفر عبر تركيا وقبرص

نجح مهربون في إحضار عشرات المهاجرين من تركيا إلى قبرص اليوم الإثنين، ما يعطيهم فرصة لدخول الاتحاد الأوروبي.

اكتشفت دوريات الشرطة 31 رجلا سوريا كانوا قد وصلوا إلى جنوب الجزيرة قادمين من شمال قبرص التركية. وجرى نقلهم إلى مركز استقبال.

وبشكل متكرر، ينقل المهربون اللاجئين من الساحل التركي الذي يبعد نحو 70 كيلومترا، حيث يتوجهون أولا إلى شمال ثالث أكبر جزيرة بالبحر المتوسط. ولا تستطيع سلطات جمهورية قبرص العضو بالاتحاد الأوروبي التي تسيطر فقط على الشطر الجنوبي من الجزيرة، فعل أي شيء حيال الامر.

وتحتل القوات التركية منطقة شمال قبرص، ولا تسمح بعمليات تفتيش في البحر بين تركيا وشمال قبرص.