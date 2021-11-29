فرنسا تسعى إلى إبرام اتفاق مع بريطانيا لحل أزمة المهاجرين في القنال

دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إلى التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا لحل أزمة الهجرة بالقنال الإنجليزي بشكل عام.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بعد مناقشة القضية مع الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس اليوم الاثنين، إن الاتفاق يجب أن يقسم بوضوح المسؤوليات المختلفة بين بريطانيا وجيرانها عبر القنال.

وقال دارمانين إنه يجب إنشاء قنوات للهجرة القانونية إلى بريطانيا، مشيرا إلى أن البريطانيين لم يأخذوا نصيبهم من طالبي اللجوء. وقال دارمانين إن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس سيقترح مثل هذا الاتفاق على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غدا الثلاثاء.

وجاء الاقتراح الفرنسى بعد عقد مؤتمر عاجل حول الهجرة عبر القنوات اليوم الاثنين، تم خلاله الاتفاق على اتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد عصابات تهريب البشر . وقبل بضعة أيام، لقي 27 شخصا كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا حتفهم في القنال الإنجليزي عندما انقلب قاربهم.

ومع ذلك، سحبت فرنسا دعوة بريطانيا لحضور الاجتماع، بعد أن تسبب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خلاف دبلوماسي بنشر رسالة كتبها إلى ماكرون قبل أن يتلقاها الرئيس الفرنسي بنفسه.