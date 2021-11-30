بيونتيك تبكر بتوريد ملايين من جرعات لقاح كورونا إلى ألمانيا

تعتزم شركة بيونتيك الألمانية للدوائيات تبكير توريد ملايين جرعات اللقاح المضاد لكورونا إلى ألمانيا وذلك في ضوء الطلب الكبير على اللقاحات.

وصرحت متحدثة باسم الشركة مساء اليوم الاثنين بأن الحكومة الاتحادية الألمانية ستحصل على 8ر5 مليون جرعة في الأسبوع الجاري بعد تبكير طلبية بـ9ر2 مليون جرعة كان مقررا بالأساس أن يتم توريدها في الأسبوع المقبل.

تأتي هذه الخطوة كرد فعل من بيونتيك على تزايد الحاجة إلى الجرعات التنشيطية، وتعتزم بيونتيك توريد طلبيتين في كانون أول/ديسمبر المقبل 9ر2 مليون جرعة في الأسبوع بعد المقبل و4ر2 مليون جرعة للأطفال قبل وقت قصير من عيد الميلاد.

جاءت هذه الأرقام في تقرير موجز لوزارة الصحة مؤرخ بتاريخ الثامن عشر من الشهر الجاري وتضمن التوقعات الخاصة بتوريد طلبيات الشركات.

وتهدف ألمانيا إلى وصول عدد الجرعات التنشيطية بحلول نهاية العام إلى أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحات متوافرة منذ فترة من بيونتيك وموديرنا.