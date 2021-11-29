بحوث التناسليات الحيوانية: 6 قوافل بيطرية مجانية لأهالي أسوان لتخفيف آثار السيول

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعمل 6 قوافل بيطرية إلى قرى حياة كريمة بمحافظه أسوان تستمر حتى 2 ديسمبر المقبل؛ استجابة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتخفيف آثار السيول لأهالينا في قرى أسوان.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن قامت القافلة بزيارة قرى الملقطة وقرية الكرامة في وادي النقرة حيث بلغ إجمالي الأعداد التي تم فحصها من القريتين لـ1276 حيوانا، وتم تقديم العلاج المجاني ضد الطفيليات الداخلية والخارجية والكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع.



وأضافت أنه تقديم التحصين المجاني بالتحصينات غير السيادية وتم فحص الحيوانات للعشار وفحص وعلاج تناسلي وفحص بجهاز الموجات الفوق صوتية، إلى جانب عمل عمليات جراحية وفحص وتقييم إعداد من الطلائق المستخدمة للتلقيح بالقريتين وتقديم خدمات التلقيح الاصطناعي.