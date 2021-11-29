محافظ كفر الشيخ يتابع حادث مصرع إصابة 3 عمال أثناء إصلاح بيارة صرف صحي

صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجه للمستشفى العام على الفور لمتابعة حادث مصرع عاملين وإصابة آخر أثناء عملية إصلاح هبوط مطبق صرف صحي بقرية الخادمية، بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

جاء ذلك بحضور باسم حجازي، عضو مجلس النواب واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور وائل أبو المجد مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ.

وقال السماحي إنه عاملين لقييا مصرعهما وأصيب آخر وتم نقلهم للمستشفى العام، وتبين وفاة كل من علي علي فريد 20 سنة، والمقيم بالشرقية مركز ديرب نجم، ومحمد عاطف 20 سنة، والمقيم بالقليوبية مركز بنها، وإصابة عبد الباسط فؤاد مرسي 27 سنة، والمقيم الحامول قرية تعاون ثاني.

وأضاف المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع على مدار الساعة الموقف، ووجه بسرعة إنقاذ المصابين، وتشكيل لجنة لمعرفة سبب الحادث،واجراء تحقيق موسع حول الواقعة وأسبابها.

ونعىّ اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ، الضحايا وهم علي علي فريد 20 سنة، والمقيم بالشرقية مركز ديرب نجم، ومحمد عاطف 20 سنة، والمقيم بالقليوبية مركز بنها، معربين عن بالغ حزنهم الشديد للحادث الأليم الذي ألّم بعاملين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والذين لقوا مصرعهما أثناء صيانة إحدى بيارات الصرف الصحي، بحسب البيانات الأولية، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.