 مدير تموين شمال سيناء تتابع أوضاع الأهالي بقرى الشيخ زويد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدير تموين شمال سيناء تتابع أوضاع الأهالي بقرى الشيخ زويد

مصطفى سنجر
نشر في: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 6:29 م | آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 6:29 م

أجرت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، جولة لتفقد أحوال الأسواق وقرى مركز الشيخ زويد.

وأشارت "رسلان" إلى المرور على مدينة الشيخ زويد والقرى التابعه لها، وتم الاجتماع مع إيهاب بكير سكرتير مجلس الشيخ زويد للوقوف على متطلبات مواطني مدينة الشيخ زويد والقرى التابعة لها من الخدمات التموينية، وسبل تسهيل تقديمها للمواطن والاجتماع بالمواطنين المستقرين بقرى أبو العراج والظهير ومعرفة طلباتهم لسرعة تلبيتها.

وأوضحت أن جميع السلع الغذائية والتموينية وحصص الدقيق متوفرة ولا توجد أي مشاكل.

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