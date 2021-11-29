وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الفنلندي في برشلونة

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، في برشلونة جلسة مباحثات مع نظيره الفنلندي إف إم بيكا هافيستو، حيث ناقشا العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا محل الاهتمام المشترك.

وكان شكري قد التقى، في وقت سابق اليوم، نظيره السلوفيني أنزيه لوجار، حيث تناولا مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويزور وزير الخارجية برشلونة حاليا، حيث يشارك في المنتدى الإقليمي السادس لدول "الاتحاد من أجل المتوسط"، والاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي.