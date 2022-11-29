تقدم منتخب هولندا بهدف دون رد على نظيره منتخب قطر في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب البيت ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وظهرت الملامح الهجومية لمنتخب هولندا مبكرا حيث سيطرت الطواحين الهولندية على مجريات الشوط الأول وهو ما ترجمه كودي جاكبو للهدف الأول في الدقيقة 27 بعدما اتيحت له فرصة التسديد من خارج منطقة الجزاء وسدد بكل قوة وسكنت الشباك.

ويحتاج منتخب هولندا لتحقيق الفوز أو التعادل من أجل ضمان التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، حيث يحتل الصدارة برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد الإكوادور فيما يتواجد منتخب السنغال في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويقبع منتخب قطر في مؤخرة المجموعة الأولى بدون رصيد.