إحصائية: هبوط عدد مسيحيي بريطانيا دون نسبة 50% لأول مرة في التاريخ

شهدت المملكة المتحدة تغييرا ديموغرافيا خلال الـ١٠ سنوات الماضية، دلت عليه نتائج إحصائيات المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، الذي رصد هبوط حجم الطائفة المسيحية في إنجلترا وويلز من ٥٦٪ إلى ٤٦٪.

ونقلت أسوشييتد برس عن مكتب الإحصاء أن أعلى نسبة بين البريطانيين كانت للملحدين بـ٣٧٪ بعد أن كانت نسبتهم ٢٥٪ عام ٢٠١١، وتم تسجيل الديانة الإسلامية ثاني ديانة من حيث نسبة السكان في بريطانيا إذ تزايد عدد المسلمين إلى ٦.٥٪ بواقع ارتفاع ١.٥٪ خلال ١٠ سنوات.

ورصدت الإحصائية هبوط نسبة العرق الأبيض في بريطانيا مقابل بقية الأعراق إذ هبطت نسبة البيض من ٨٦٪ إلى ٨٢٪ خلال ١٠ سنوات فقط.

وعلق ستيفن كتريل، رئيس أساقفة يورك البريطانية، على النتائج بقوله إن الإحصائية لم تكن مفاجأة بقدر أنها دلالة على التحدي الذي يواجهه أتباع الديانة المسيحية للحفاظ على عقيدتهم ونشرها في المجتمع البريطاني.