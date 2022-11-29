انتشر عناصر الأمن في مدينتي بكين وشنجهاي الرئيسيتين بالصين، اليوم الثلاثاء، على ضوء الاحتجاجات الواسعة بمناطق مختلفة من البلاد بسبب التضييق على الحريات السياسية وخاصة سياسة صفر كوفيد والإغلاقات العامة الناجمة عنها، في وقت أفادت فيه تقارير إعلامية بفتح السلطات الصينية تحقيقات بحق بعض المحتجين.

وبدأت احتجاجات في مناطق مختلفة في الصين، يوم الأحد الماضي؛ للمطالبة بإنهاء تدابير الإغلاق وفتح مجالات أوسع للحريات السياسية، في موجة تظاهرات واسعة لم تشهد مثلها البلاد منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 1989.

والأسبوع الماضي، نشب حريق في عاصمة منطقة شينجيانج أورومتشي؛ ما أثار غضبًا عامًا بحيث اعتبر كثيرون أن الإغلاق العام بسبب مكافحة "كوفيد-19" أعاق مهمة فرق الإنقاذ.

واتهمت وزارة الخارجية الصينية، "قوى ذات دوافع مبيتة" بإقامة رابط بين هذا الحريق والاستجابة المحلية لكوفيد-19.

وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، تعليقا على التظاهرات المتعلقة بقيود كورونا، إن الصين بلد قانون وكل الحقوق والحريات التي يتمتع بها الشعب محمية بموجب القانون، مؤكدة أن ممارسة أي حقوق أو حريات يجب أن تكون في إطار القانون.

وبشأن صحفي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الذي احتجز خلال مظاهرة في شنجهاي، قال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي، إن الصحفيين لا يجب أن يقوموا بأية أنشطة تخرج عن نطاق دورهم.

واتهم ليجيان، هيئة الإذاعة البريطانية بلعب دور الضحية بخبث.

وعن طلب وزارة الخارجية البريطانية من الصين الانتباه إلى المظاهرات التي خرجت احتجاجا على عمليات الإغلاق، قال إن الشرطة تعاملت بعنف مع المتظاهرين ضد عمليات الإغلاق في بريطانيا.

وعن إدانة بريطانيا لاحتجاز صحفي "بي بي سي"، أكد أن بريطانيا يجب أن تتوقف عن نفاق المعايير المزدوجة.

وكانت عدة تظاهرات مقررة مساء أمس الاثنين لكنها لم تخرج، ولاحظ مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في بكين وشنجهاي انتشارًا أمنيًا كثيفًا مع مئات المركبات وعناصر الشرطة على الطرقات.

وفي شنجهاي، قرب مكان شهد قبل أيام دعوات جريئة لاستقالة الرئيس شي جين بينج، أوضح موظفون أنهم تلقوا أمرًا بالإغلاق عند العاشرة مساءً من أجل السيطرة على المرض، وانتشرت مجموعات صغيرة من عناصر الشرطة عند كل مخرج مترو.

وشاهد صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية، خلال النهار اعتقال 4 أشخاص أفرج عن أحدهم في وقت لاحق، فيما أفاد مراسل باصطفاف 12 سيارة للشرطة على امتداد 100 متر في شارع وولوموكي في شنجهاي التي كانت محور تظاهرات الأحد.

وقال رجل ثلاثيني مع حلول الظلام، إن الجو الليلة متوترا جدًا والكثير من عناصر الشرطة هنا.

وفي بكين، حال الانتشار الكثيف للشرطة دون خروج تظاهرة مقررة ظهر الاثنين، لكن في أماكن أخرى خرجت بعض التظاهرات.

وفي هونج كونج التي هزتها احتجاجات مؤيدة للديموقراطية في عام 2019، تجمع العشرات في الجامعة الصينية الاثنين تضامنا مع المتظاهرين وتكريما لضحايا الحريق في أورومتشي، وهتف المتظاهرون: "لا تشيحوا بنظركم.. لا تنسوا".

وأما في هانجتشو الواقعة على بعد 170 كيلومترًا تقريبًا جنوب غرب شنجهاي، كانت هناك إجراءات أمنية مشددة واحتجاجات متفرقة في وسط المدينة، وقالت إحدى المشاركات للوكالة الفرنسية، إن 10 أشخاص اعتُقلوا.

وأوضحت: "كان الوضع غير منظم.. كان هناك القليل من الناس وتم تفريقنا.. وكان هناك الكثير من الشرطيين سادت الفوضى".

وتعقد هيمنة السلطات الصينية على المعلومات المتوافرة والقيود الصحية الصارمة على السفر داخل البلاد، عملية التحقق من العدد الإجمالي للمتظاهرين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولكن يشكل هذا الحراك، نظرًا إلى اتساعه الجغرافي، أهم تعبئة منذ التظاهرات المنادية بالديموقراطية في عام 1989.

وفي غضون ذلك، قالت 3 مصادر من المشاركين في احتجاجات مطلع الأسبوع المناهضة لقيود مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" في بكين لوكالة "رويترز"، إن السلطات الصينية فتحت تحقيقات مع بعض المحتجين، بينما واصلت الشرطة الانتشار بأعداد كبيرة في شوارع المدينة.

وفي إحدى الحالات، طلب متصل عبر الهاتف عرف نفسه بأنه ضابط شرطة في العاصمة الصينية من أحد المحتجين الحضور إلى مركز للشرطة، اليوم الثلاثاء؛ لتسليم سجل مكتوب لما تم من أنشطة، مساء الأحد.

واتصلت كلية بأحد طلابها لسؤاله ما إذا كان ذهب إلى منطقة الاحتجاجات وطلبت منه تقديم تقرير مكتوب.

وقال أحد المحتجين في بكين، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"رويترز": "نحن جميعا نحذف سجلات الدردشة الخاصة بنا".

وأضاف: "هناك عدد كبير جدا من رجال الشرطة.. جاءت الشرطة للتحقق من بطاقة هوية صديقة لي ثم اقتادوها.. لا نعرف السبب وبعد بضع ساعات أطلقوا سراحها".

وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن: "يتابع من كثب التظاهرات في الصين".

وبدأت تظاهرات في مختلف دول العالم للتضامن مع المحتجين في الصين، وقال طالب صيني اسمه تشين (21 عاما) في مظاهرة بواشنطن: "تحت ذريعة كوفيد، يستخدم المسؤولون تدابير الإغلاق الصارمة بشكل مبالغ فيه للسيطرة على سكان الصين.. إنهم لا يعطون أي قيمة لأرواح البشر".

وأضاف تشين: "قدمت إلى هنا لأعبر عن حزني".

ولا يزال القادة الصينيون ملتزمين بتطبيق سياسة صفر كوفيد التي تجبر الحكومات المحلية على فرض إغلاقات عامة مفاجئة وإصدار أوامر بالحجر الصحي والحد من حرية التنقل، من أجل كبح تفشي كوفيد-19، لكن هناك مؤشرات إلى أن بعض السلطات المحلية تتخذ خطوات لتخفيف بعض القيود وتهدئة الاضطرابات.

وفي أورومتشي، قال مسؤول، إن المدينة ستمنح دفعة واحدة قدرها 300 يوان "42 دولارًا" لكل شخص ذي دخل منخفض أو بلا دخل، وأعلن إعفاء من الإيجار لمدة خمسة أشهر لبعض الأسر.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة، بأن بكين حظرت ممارسة إغلاق البوابات في المجمعات السكنية المغلقة.

وأثارت هذه الممارسة غضبًا شعبيًا، إذ وجد الناس أنفسهم عالقين في منازلهم كلما تفشى كوفيد-19 في دائرة صغيرة.

وقال أحد المعلقين المهمين في وسائل الإعلام الحكومية، إنه يمكن تخفيف قيود كوفيد-19، مؤكدا أن الشعب سيهدأ قريبًا.

وعلى تويتر، كتب هو شيجين من صحيفة "جلوبال تايمز" التي تديرها بكين: "يمكنني أن أعطي تنبؤا مطلقا: الصين لن تصبح فوضوية أو خارجة عن السيطرة".

وأضاف شيجين: "قد تتجاوز الصين شبح كوفيد-19 في وقت أقرب مما كان متوقعًا".

ويواصل فيروس كورونا، الانتشار في الصين على الرغم من الجهود التي يبذلها معظم سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار للوقاية من العدوى عبر الالتزام بسياسة صفر كوفيد المفروضة؛ للقضاء على جميع بؤر تفشي المرض والإبقاء على ضوابط حدودية صارمة.

وأدت عمليات الإغلاق إلى تفاقم واحدة من أشد موجات تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين منذ عقود، والتي عطلت سلاسل توريد عالمية وتسبب في اضطرابات للأسواق المالية.