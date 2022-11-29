مجلس الأمن الروسي: الغرب يكثف محاولات التدخل في شئونا الداخلية

قال مجلس الأمن الروسي إن "الغرب يكثف محاولات التدخل في الشئون الروسية الداخلية على خلفية العملية العسكرية الخاصة".



وأضاف مجلس الأمن الروسي -في اجتماع، اليوم الثلاثاء، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"- أنه تم رصد محاولات من عدد من الدول الأجنبية لزعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي في روسيا عن طريق تكثيف الأنشطة غير القانونية للمنظمات القومية المتطرفة".



وركز خبراء المجلس، في اجتماعهم، على ضرورة تحسين الخدمات الخاصة التي تضمن أمن الدولة، إضافة إلى الحاجة إلى منع التلاعب بالأمن العام واستخدام تكنولوجيا المعلومات لنشر معلومات كاذبة وتشويه البيانات الموضوعية حول مسار العملية العسكرية.