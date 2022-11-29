واشنطن تنفي استفادتها من تضخم أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا

رفض البيت الأبيض الاتهامات بأن الولايات المتحدة تستفيد من الأسعار المتضخمة لإمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وقال مسؤول حكومي للصحفيين في مؤتمر هاتفي مساء الاثنين إن الادعاء كاذب وإن هدف واشنطن مساعدة أوروبا على الاستعداد لفصل الشتاء.

وقال إن غالبية الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة يتم تصديره عبر عقود طويلة الأجل مع شركات تجارة الطاقة الأجنبية، من بينها العديد من الشركات الأوروبية التي ستعيد بيع الغاز الطبيعي المسال للمستهلكين الأوروبيين ، وفقا للمسؤول.

وتبحث الدول الأوروبية حاليا عن طرق لاستبدال إمدادات الطاقة بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز ردا على العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وينظر إلى الغاز الطبيعي المسال، على أنه أحد البدائل الممكنة. وحتى الآن، تتلقى الدول الأوروبية في الغالب الإمدادات عبر شحنات من الولايات المتحدة.

واتهم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مؤخرا الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال برفع الأسعار في ضوء أزمة الطاقة الحالية.