الحرس الثوري الإيراني: اعتقلنا جاسوسا لدولة خليجية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، اعتقال شخص "يعمل لصالح جهاز استخبارات تابع لدولة خليجية" بحسب البيان الإيراني.



وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، أن العلاقات العامة للحرس الثوري في مدینة بندر لنجه قالت في بيان إن هذا الشخص "كان ينوي القيام بأعمال تخريبية" في هرمزكان جنوبي البلاد.



وذكر البيان، أن عملية الاعتقال جاءت بعد تعقب جهاز مخابرات الحرس الثوري لهذا الشخص.



وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن أمس الاثنين، اعتقال المسؤول الرئيسي بقناة "إيران إنترناشونال" في مدينة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية.



وأوضح أن المسؤول بالقناة يقوم "بتحريض الآخرين على أعمال الشغب والإخلال بالأمن عبر نشر العديد من الدعوات في الفضاء الافتراضي".



وأضاف أنه كان يعتزم "ارتكاب أعمال تخريب وتقويض الأمن العام في المدينة"، فتم اعتقاله في عملية استخباراتية معقدة.