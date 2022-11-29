 لاجئة أوكرانية تسعى لتمثيل السويد في مسابقة يوروفيجن 2023: ستخبركم أغنيتي بقصتي - بوابة الشروق
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لاجئة أوكرانية تسعى لتمثيل السويد في مسابقة يوروفيجن 2023: ستخبركم أغنيتي بقصتي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 3:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 3:26 م
أعلنت قناة محطة "إس تي في"، اليوم الثلاثاء، أن هناك فتاة أوكرانية لاجئة تبلغ 17 عاما، من بين المتسابقين الذين يسعون إلى تمثيل السويد في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) 2023، المقررة في ليفربول العام المقبل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النصف الثاني من القائمة غدا الأربعاء.

وقالت الفتاة الأوكرانية، ماريا سور، في رسالة فيديو: "أتيت إلى السويد قبل ثمانية أشهر مع أمي بسبب الحرب القائمة في بلادي"، مضيفة أنها كانت قد شاركت في مسابقة "صوت أوكرانيا" قبل فترة وجيزة من اندلاع الغزو الروسي في فبراير الماضي، مشيرة إلى أنها ممتنة الآن لمشاركتها المقررة في "ميلوديفيستفالن" بالسويد.

وقالت ماريا: "ستخبركم أغنيتي بقصتي"، وتحمل الأغنية اسم "لا تستسلم أبدا".

جدير بالذكر أن السويد تعد واحدة من أنجح الدول التي تشارك في مهرجان الأغنية الأوروبية، حيث إن لديها ستة فائزين في المسابقة.

وسوف يستغرق تحديد من سيمثل السويد في ليفربول، أسابيع. ومن المقرر أن تقام أربع جولات أولية في مدن مختلفة في فبراير المقبل، ثم سيقام الدور نصف النهائي في أورنشولدسفيك في مارس، وأخيرا النهائيات في ستوكهولم.

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