إسرائيل والولايات المتحدة تبدآن تدريبات جوية عسكرية مشتركة



أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل والولايات المتحدة بدآتا سلسلة من التدريبات الجوية العسكرية المشتركة.



وقال الجيش إن مقاتلات وطائرات التزود بالوقود جوا من البلدين سوف "تحاكي عددا من السيناريوهات في مواجهة تهديدات إقليمية" على مدى عدة أيام. إلا أنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.



وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن هذه هي واحدة من أكبر التدريبات خلال سنوات. وأفادت الصحيفة بأن التدريبات ستشمل أيضا رحلات لمسافات طويلة يمكن أن تصبح ضرورية حال حدوث تصعيد مع إيران.



وكان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية "أفيف كوخافي" قد أعلن الأسبوع الماضي بعد زيارة إلى واشنطن أن التدريبات المشتركة مع الجيش الأمريكي في المنطقة سوف يتم "توسيعها بدرجة كبيرة".