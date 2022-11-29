الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا 53 مليون دولار لدعم النظام الكهربائي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستمنح أوكرانيا 53 مليون دولار لدعم النظام الكهربائي في البلاد في ظل الأزمة الجارية مع روسيا.

وأضافت الخارجية الأمريكية - في بيان، اليوم الثلاثاء، أوردته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن التمويل يهدف إلى دعم قطاعات الطاقة الكهربائية "الحيوية"، مشيرة إلى أن ذلك الدعم سوف يصل إلى أوكرانيا بشكل طاريء لمساعدة الأوكرانيين خاصة في فصل الشتاء.

وأوضح البيان أن هذا الدعم سوف يشمل محولات توزيع كهربائية وقواطع كهربائية وموانع للصواعق ومعداتٍ أخرى.

يذكر أن هذه الحزمة الجديدة سوف تُضاف إلى حزمة دعم أخرى مُقدَّمة من الولايات المتحدة لتعزيز قطاعات الطاقة في أوكرانيا.