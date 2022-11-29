كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 71 ألف إصابة جديدة بكورونا

عاودت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية الارتفاع اليوم الثلاثاء، مسجلة أكثر من 71 ألف حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وسط مخاوف من زيادة حادة في عدد الإصابات خلال أشهر الشتاء.

وسجلت البلاد 71 ألفا و476 حالة بينها 84 حالة من الخارج، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 27 مليونا و31 ألفا و319 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وشكلت حصيلة اليوم زيادة حادة عن 22 ألفا و327 حالة جرى تسجيلها أمس.

كما سجلت البلاد 41 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و454 وفاة.