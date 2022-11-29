فيديو يوثق لحظة دهس المجندة الإسرائيلية قرب القدس المحتلة

انتشر مقطع فيديو، يُوثق لحظة دهس مجندة إسرائيلية، بالقرب من مدينة القدس المحتلة.



وأظهر المقطع سيارة كانت متوقفة، ثم همّت بحركة بطيئة، ثم غيّرت اتجاهها مسرعة، قبل أن تتوجه صوب المجندة وتدهسها.





وكان جيش الاحتلال، قد دعا من سماهم "الجمهور المسؤول" في إسرائيل إلى الامتناع عن نشر مقطع فيديو يوثق عملية دهس استهدفت إحدى مجنداته قرب مدينة القدس المحتلة في وقت سابق اليوم الثلاثاء.



وقال الجيش في بيان مقتضب نشره على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" إنه يطلب من "الجمهور المسؤول في إسرائيل الامتناع عن نشر فيديو الدهس في (مستوطنة) كوخاف يعقوب"، شمالي القدس.



وأصيبت مجندة إسرائيلية بجروح وصفت بالخطيرة، في عملية دهس نفذها فلسطيني، قتلته قوات الاحتلال بعد مطاردة قصيرة.



ومنفذ العملية هو راني مأمون فايز أبو علي (45 عاما)، من سكان بلدة بيتونيا قضاء رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة (4.5 كم غرب مدينة القدس) وهو أب لخمسة أطفال.