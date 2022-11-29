 وفاة أحد ممارسي القفز المظلى القاعدي إثر سقوطه من على جسر ارتفاعه 200 متر في فرنسا - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

وفاة أحد ممارسي القفز المظلى القاعدي إثر سقوطه من على جسر ارتفاعه 200 متر في فرنسا

باريس (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 10:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 10:26 م

توفي احد ممارسي رياضة القفز المظلى القاعدي وهو القفز من أماكن ثابتة بعد أن قفز من فوق جسر ميلو السريع للسيارات في جنوبي فرنسا؛ نتيجة على ما يبدو أنه قصور فى عمل المظلة، وفقا لما ذكرته إذاعة فرانس 3.

وتوفي الشاب البالغ من العمر 32 عاما في مكان الحادث تحت جسر ميلو بعد أن قفز حوالي 200 متر. ويبلغ ارتفاع الجسر المعلق بالكابلات الفولاذية عند أعلى نقطة له أكثر من 300 متر ويوصف بأنه أعلى جسر في العالم.

وتم فرض حظر على القفز من فوق الجسر منذ الصيف الماضي؛ استجابة لزيادة استخدامه من عدد من لاعبي القفز المظلى القاعدي. وتفرض غرامة قدرها 150 يورو (155 دولار) على المخالفين بشكل متكرر.

وفي بعض الأحيان، كان العديد من الأشخاص يقفزون في يوم واحد. وتم تقديم التماس للتوصل إلى اتفاق مع مشغلي الطرق السريعة"إيفايدج" للسماح بالممارسة، حسبما أفادت فرانس 3.
ويشير القفز القاعدي إلى السعي وراء القفز من أماكن ثابتة مرتفعة.

ويتكون الشكل الشائع من القفز ببدلة مجنحة، بدلا من المظلة، والتي تتمدد عندما يقفز من يرتديها وتسمح له بالطيران بعيدا عن نقطة القفز.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك