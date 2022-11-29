وفاة أحد ممارسي القفز المظلى القاعدي إثر سقوطه من على جسر ارتفاعه 200 متر في فرنسا

توفي احد ممارسي رياضة القفز المظلى القاعدي وهو القفز من أماكن ثابتة بعد أن قفز من فوق جسر ميلو السريع للسيارات في جنوبي فرنسا؛ نتيجة على ما يبدو أنه قصور فى عمل المظلة، وفقا لما ذكرته إذاعة فرانس 3.

وتوفي الشاب البالغ من العمر 32 عاما في مكان الحادث تحت جسر ميلو بعد أن قفز حوالي 200 متر. ويبلغ ارتفاع الجسر المعلق بالكابلات الفولاذية عند أعلى نقطة له أكثر من 300 متر ويوصف بأنه أعلى جسر في العالم.

وتم فرض حظر على القفز من فوق الجسر منذ الصيف الماضي؛ استجابة لزيادة استخدامه من عدد من لاعبي القفز المظلى القاعدي. وتفرض غرامة قدرها 150 يورو (155 دولار) على المخالفين بشكل متكرر.

وفي بعض الأحيان، كان العديد من الأشخاص يقفزون في يوم واحد. وتم تقديم التماس للتوصل إلى اتفاق مع مشغلي الطرق السريعة"إيفايدج" للسماح بالممارسة، حسبما أفادت فرانس 3.

ويشير القفز القاعدي إلى السعي وراء القفز من أماكن ثابتة مرتفعة.

ويتكون الشكل الشائع من القفز ببدلة مجنحة، بدلا من المظلة، والتي تتمدد عندما يقفز من يرتديها وتسمح له بالطيران بعيدا عن نقطة القفز.